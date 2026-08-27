Adıyaman Belediyesi tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullar bölgesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatı ve takibiyle Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Esentepe Caddesi üzerinde bulunan okulların çevresindeki yollar yenilendi.

Çalışmalar kapsamında Adıyaman Fen Lisesi, Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Esentepe Anadolu Lisesi ve Şirin Özel Eğitim Anaokulu'nun bulunduğu bölgedeki yollara sıcak asfalt serimi yapıldı. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul bölgesindeki yol ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri sözü yerine getirdiklerini ifade eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarına güvenli yollarla ulaşması bizim için en önemli önceliklerden biri. Adıyaman'ın her mahallesinde altyapısı tamamlanan bölgeleri modern yollarla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Asfalt çalışmalarıyla birlikte okullar bölgesindeki ulaşım altyapısının yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi' diye konuştu.