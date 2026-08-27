Adıyaman Belediyesi tarafından kent genelinde belirlenen 8 noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti vatandaşların kullanımına sunuldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti hayata geçirildi.

Belediye tarafından dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında başlatılan uygulamayla, başta gençler ve öğrenciler olmak üzere vatandaşların bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşması hedefleniyor.

Ücretsiz Wi-Fi hizmeti; Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM), Abdülhamid Han Kültür Merkezi, Kahtalı Mıçe Parkı Sadık Gürsoy Kütüphanesi, Eğri Çayı Parkı, Kent Meydanı, Demokrasi Parkı, Fortuna Sosyal Tesisi ve Arsemia Sosyal Tesisi'nde hizmete açıldı.

Seçim döneminde verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Başta öğrencilerimiz ve gençlerimiz olmak üzere bütün hemşehrilerimize kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin yoğun olarak kullandığı 8 noktada ücretsiz internet hizmetimizi başlattık. Gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve eğitimlerine katkı sunmak istediklerini kaydeden Tutdere, Gençlerimiz bu alanlarda ders çalışırken, araştırma yaparken ve bilgiye ulaşırken internet erişimini ücretsiz kullanabilecek. Önümüzdeki süreçte de gençlerimizin ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.