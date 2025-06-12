Adıyaman’da mahalleler afetlere hazır hale geliyor

AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, afet risklerinin azaltılması, hazırlık süreçleri ve gönüllülük gibi konularda muhtarlara yönelik detaylı sunumlar yapıldı. Proje ile mahalle ve köy halkının afet hazırlıklarına doğrudan dahil edilmesi ve yerel düzeyde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Paksoy: “Mahallelerin afetlere hazır olması için muhtarlarla ortak hareket ediyoruz”

Toplantıda konuşan AFAD Eğitim Uzmanı Akif Paksoy, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Mahalle ve köylerdeki kamu temsilcisi olan muhtarlarla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde hem muhtarlarımızın afet bilinci eğitimlerine erişimi artıyor hem de AFAD’ın mahalle halkına ulaşması kolaylaşıyor. Yerel toplulukların afet risklerini azaltmaya, hazırlık süreçlerine ve gönüllülük sistemine aktif katılımı sağlanıyor.”

AFAD tarafından verilen eğitimlerle muhtarların afet risklerine karşı donanımlı hale geleceğini kaydeden Paksoy, “Muhtarlar aynı zamanda gönüllülüğe teşvik edilecek, yerel tehlikelerin tespitinde öncü rol üstlenecek ve mahalle halkının çalışmaların parçası olmasını sağlayacaklar” dedi.

Geylani Taş: “6 Şubat depremi hepimize çok şey öğretti”

AFAD’ın başlattığı gönüllülük seferberliğine destek verdiklerini ifade eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise şu açıklamayı yaptı:

“AFAD Gönüllülük Sistemi ile afet anında doğru davranışları bilen, eğitimli bireylerin sayısının artması bizleri memnun ediyor. Bu sistem sayesinde afetlerin zararlarını en aza indirmek ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak mümkün hale geliyor. 6 Şubat depremi hepimize çok şey öğretti. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bu projede görev alan tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Toplantıya katılan 33 mahalle muhtarının tamamı projeye destek verdiğini açıklarken, AFAD Gönüllülük Sistemi’ne kayıt olarak aktif görev alma taahhüdünde bulundu. Projenin ilerleyen dönemlerde köy muhtarlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA