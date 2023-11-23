Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kent merkezinde bir anda kilitlenen trafik ve konteyner kentler dahil oluşan korku ile çok sayıda vatandaş buldukları boş alanlarda ateş yaktı. Aracı olan vatandaşlar yaşanan deprem sonrası benzin istasyonlarına koşarken, bazı istasyonlarda yüzlerce araçlık kuruk oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 17.46'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi Geçitli Köyü olan ve yerin 6.1 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremden hemen 3 dakika sonra bu kez saat 17.49'da merkez üssü Battalgazi olan yerin 6.36 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Depremler, Malatya'nın ve Adıyaman'ın yanı sıra, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır il ve ilçelerinden de yoğun biçimde hissedildi.

Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı'ndan her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirilirken, çok sayıda vatandaşın geceyi geçirmek üzere konteyner kentlerdeki yakınlarına sığındığı gelen bilgiler arasında.



Kaynak : PHA