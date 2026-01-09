Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yayınlanan hava tahmin raporlarına göre soğukların bir süre daha yurt genelinde etkili olması beklenirken Adıyaman'da bugün tüm gün yağmurlu bir havanın hakim olmasının beklendiği açıklandı.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:

9 Ocak cuma Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 3 / 6

Besni: 2/ 5 Derece

Çelikhan: -2 / 1

Gerger: 0/ 4 Derece

Gölbaşı: -1 / 4 Derece

Kahta : 3/ 7 Derece

Samsat: 3/ 7 Derece

Sincik: 0 / 3 Derece

Tut: 1 / 5 Derece

10 Ocak cumartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -2 / 7

Besni: -1 / 6 Derece

Çelikhan: -2 / 1

Gerger: -5/ 2 Derece

Gölbaşı: -7/ 3 Derece

Kahta: 1 / 8 Derece

Samsat: 0/ 7 Derece

Sincik: -4/ 1 Derece

Tut: -1/ 4 Derece

