Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yayınlanan hava tahmin raporlarına göre soğukların bir süre daha yurt genelinde etkili olması beklenirken Adıyaman'da bugün tüm gün yağmurlu bir havanın hakim olmasının beklendiği açıklandı.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:
9 Ocak cuma Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 3 / 6
Besni: 2/ 5 Derece
Çelikhan: -2 / 1
Gerger: 0/ 4 Derece
Gölbaşı: -1 / 4 Derece
Kahta : 3/ 7 Derece
Samsat: 3/ 7 Derece
Sincik: 0 / 3 Derece
Tut: 1 / 5 Derece
10 Ocak cumartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -2 / 7
Besni: -1 / 6 Derece
Çelikhan: -2 / 1
Gerger: -5/ 2 Derece
Gölbaşı: -7/ 3 Derece
Kahta: 1 / 8 Derece
Samsat: 0/ 7 Derece
Sincik: -4/ 1 Derece
Tut: -1/ 4 Derece
Kaynak : PERRE