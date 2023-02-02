Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Adıyaman’ın yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusundan vatandaşları uyarmıştı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 85 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Adıyaman İl Özel İdare ekiplerinden alınan bilgiye göre, merkez 18, Besni 3, Çelikhan 20, Gerger 17, Gölbaşı 3, Kahta 4, Sincik 20, olmak üzere 85 köy ve mezraya ulaşım sağlanmıyor. Öte yandan Adıyaman İl Özel İdare ekipleri tarafından kapanan ilçe, köy ve mezara yollarında açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

