Alınan bilgiye göre Kaza, akşam Besni- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen sürücüleri tespit edilemeyen 02 ADA 215 plakalı kamyonet ve 02 AF3 985 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Halil İbrahim Erdoğan, Eray Ülker, Hasan Uçar ve Sinan Türk yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan araç trafiğine açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA