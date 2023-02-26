İdari İzin duyurusu, Adıyaman Valiliği'nin internet sitesinden yapıldı.

Duyuruya göre, Kolluk Kuvvetleri, Sağlık Hizmetleri, Belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personeller ile kanuni izinliler hariç; hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler ve kronik hastalığı olan personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağının altı çizildi.

Uzaktan ve esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmet aksamayacak şekilde ilçelerde Kaymakamlarca, İl Merkezinde ise kurum amirlerince belirlenen usullerle yürütüleceği kaydedildi.