Adıyaman'da Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Kent Meydanında gerçekleştirilen açıklamaya AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, 'Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçmekteyiz. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz esir değiliz, bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacakta değiliz. Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin, Siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da, bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir. Açıkça ifade etmek gerekir ki; İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur' diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Gazze halkı için dualar edildi.