Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla şehir merkezinde gerçekleştirdiği ışıklandırma ve kavşak düzenleme çalışmalarıyla takdir topluyor.

Atatürk Bulvarı başta olmak üzere yapımı yeni tamamlanan yada biten prestij caddelerdeki ışıklandırma ile kavşaklarda gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının devam edeceğini belirten yetkililer, daha önce çiçeklerle donatılan kavşakların gerek estetik açıdan gerekse su tasarrufu amacıyla artık süs taşlarıyla yenilendiğini dile getirerek, çevre düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların şehre farklı bir hava kattığını söyleyen vatandaşlar ise şehrin bu haliyle daha güzel ve canlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

