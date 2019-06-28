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Hastanede tedavi altına alınan inşaat işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan Saygılı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle 2541 sokakta meydana geldi.

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