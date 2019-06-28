Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle 2541 sokakta meydana geldi.
İnşaat işçisi Özkan Saygılı, binanın 4'üncü katında çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.
Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralanan Saygılı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan inşaat işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: pha