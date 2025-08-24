Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen 'Huzurlu Sokaklar-15' uygulamasında toplam 275 şahıs, 236 araç, 46 motosiklet ile 7 park ve bahçe denetime tabi tutuldu. Uygulamalarda 1 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan unsurlara karşı kararlı duruşunu sürdürürken, asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Yetkililer, bu tür denetimlerin suç oranlarını düşürmede ve caydırıcılık sağlamada büyük önem taşıdığını belirtti.