Adıyaman Belediyesi, akıllı vezneler, kent genelinde 8 farklı noktada hizmet vermeye başladı.

Dijital belediyecilik anlayışı kapsamında Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla uygulamaya alınan akıllı vezneler sayesinde vatandaşlar, belediyeye ait ödeme ve diğer işlemlerini haftanın 7 günü, günün 24 saati hızlı ve güvenli şekilde yapabilecek.

Kent genelinde 8 ayrı konumda ve mobil hizmet aracında hizmet veren akıllı veznelerle belediye veznelerindeki yoğunluğun azaltılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'uygulamayla vatandaşların belediye işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan gerçekleştirebildiğini belirterek, dijital belediyecilik anlayışıyla hizmet kalitesini artırmayı sürdüreceklerini' ifade etti.