Resimden Seramiğe, Dikişten Ahşap İşlemeye Geniş Bir Yelpazede Üretim

Sergi açılışı öncesinde halk oyunları ekibi sahne alarak coşkulu bir gösteri sundu. Ardından açılışı yapılan sergide; resim, seramik, dikiş-nakış, giyim teknolojileri, el sanatları ve ahşap işlemeciliği gibi birçok farklı branşta, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve sabırla ortaya koyduğu eserler yer aldı. Ürünler hem estetik yönleri hem de taşıdıkları yerel ve kültürel anlamlarla izleyicilerden tam not aldı.

Vali Dr. Osman Varol: “Hayat Boyu Öğrenme Bir Kültürdür”

Sergi alanını gezerek kursiyerlerle sohbet eden ve ürünleri inceleyen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezlerinin sadece eğitim değil aynı zamanda kültürel sürekliliğin de önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti:

“Hayat Boyu Öğrenme; adından da anlaşılacağı üzere hayatımız boyunca süren bir eğitim faaliyetidir. 7'den 70'e herkesin katıldığı bir etkinlikler bütünüdür. Halk Eğitim Merkezlerimiz her yıl çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlarımıza hitap eden çok güzel kurslar açmaktadır. Açılan bu kurslarla büyük emek ve sabırla ürettikleri el işi ürünler ile kadınlarımız hem meslek öğrenmekte hem de aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadır.”

Vali Varol ayrıca, bu kursların kadınlara istihdam imkânı sunduğunu ve geleneksel el sanatlarının yaşatılmasında hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, “Eserlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimizi, usta öğreticilerimizi ve bu imkânları sağlayan Halk Eğitim Merkezi yönetimini tebrik ediyorum” dedi.

Kadınlar Hem Üretiyor Hem Kazanıyor

Sergiye katılan vatandaşlar da ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Kadın kursiyerler, sadece üretim yapmanın değil, aynı zamanda kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmanın da mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Bazı ürünlerin satışa sunulacağı da belirtilirken, elde edilen gelirin doğrudan üretici kursiyerlere aktarılacağı bildirildi.

Kaynak : PHA