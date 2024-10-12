İnşaatta çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen işçi, inşaatın üst katında çalışırken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Kafasında, burnunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan işçi için, mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

"Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk"

İhbarın ardından olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak stabil hale getirdi. Yaralı işçi, acil müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yeterliliği sorgulanıyor. İş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemi bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak : PHA