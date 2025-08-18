Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde meydana gelen toprak dam çökmesine hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etti.ADIYAMAN (İGFA) - Göçük altında kalan 70 yaşındaki Ayşe Çalğan, ekiplerin özverili çalışması sonucu enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerine ulaşır ulaşmaz yoğun bir çaba gösteren itfaiye personeli, yaşlı kadını kısa sürede enkazdan çıkarmayı başardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çalğan, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Çemberlitaş köyümüzde meydana gelen çökmede vatandaşımızın sağ olarak kurtarılması bizler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Hemşehrimize acil şifalar diliyor, canı pahasına görev yapan kahraman itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Belediyemiz, vatandaşlarımızın can güvenliği için her zaman teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.