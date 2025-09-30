Adıyaman’da ekmek üretimi yapan birçok pide fırınında hijyenin yerlerde süründüğü, sağlık kurallarının hiçe sayıldığı ortaya çıktı. Vatandaşların şikâyetlerine göre fırınlarda pislik, kir, pas iç içe geçmiş durumda. Çalışma alanlarının temiz olmaması, unların açıkta tutulması ve üretim şartlarının sağlıksız olması tepki topluyor.

Bir diğer büyük sorun ise fırınlarda kullanılan yakacaklar. Meşe odunu yerine sunta parçaları, meyve ağaçları, kavak ve söğüt dalları yakıldığı iddia ediliyor. Bu tür yakıtların ekmeğin tadını bozmasının yanında insan sağlığına da ciddi zararlar verebileceği biliniyor.

Vatandaşlar, “Adıyaman Belediyesi, zabıta ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yapmıyor. Denetimler kâğıt üzerinde kalıyor. Ekmek gibi temel bir gıdada bu kadar denetimsizlik kabul edilemez” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Adıyaman halkı, ilgili kurumları acil göreve davet ederek denetimlerin sıkılaştırılmasını, hijyensiz ve sağlıksız üretim yapan fırınlara ağır cezalar verilmesini istiyor.

Mehmet ELÇİ