Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğünde, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Adıyaman'daki eğitim-öğretim faaliyetleri ile okulların genel durumu masaya yatırıldı. Ayrıca birim yöneticilerinden, sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı.
İl Müdürü Ali Tosun, toplantıda eğitim hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve okullarda sürdürülen projelerin etkinliğini değerlendirmek amacıyla düzenli olarak bu tür toplantıların yapıldığını ifade etti.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS