Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ve Prof. Dr. Ahmet İlçim tarafından Adıyaman'da yapılan araştırmalarda dünya için yeni bir adaçayı türü tespit ettiklerini 'Adıyaman adaçayı' ismini verdikleri Adıyaman Adaçayı’nın tıbbi ve ekonomik özelliğinin de olduğu tespit edildi.

"Adıyaman Adaçayı şeklinde isimlendirme yaptık"

Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ve Prof. Dr. Ahmet İlçim, Adıyaman'da yaptıkları araştırmada tıbbi ve ekonomik özelliği yüksek yeni bir adaçayı türü tespit etti. Prof. Dr. Tel, dünyada sadece Adıyaman'da yetişen ve 'Adıyaman Adaçayı' olarak isimlendirdiklerini belirterek, "Adıyaman'da yaptığımız çalışmalar sonucunda çalışma ekibi olarak dünya için yeni bir adaçayı türü tespit ettik. Ben ve Prof. Dr. Ahmet İlçim tarafından endemik türe isim verirken türün yetiştiği ili anarak 'Salvia Adiyamanense' yani 'Adıyaman Adaçayı' şeklinde isimlendirme yaptık" dedi.

"Adıyaman Adaçayı’nın tıbbi ve ekonomik özelliğinin de olduğu anlaşıldı"

Adıyaman Adaçayı'nın Adıyaman'a ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dileyen Tel," Biyokimyasal içerik çalışması da yaptığımız Adıyaman Adaçayı’nın tıbbi ve ekonomik özelliğinin de olduğu anlaşıldı. O çalışmamızın sonuçlarını da yakında bilim dünyası ile paylaşacağız. Katma değeri yüksek tarımsal ürünler konusunda ihtisas üniversitesi olan Iğdır Üniversitemize sunduğu imkanlar için, çalışmalarımızı her zaman bir takım arkadaşı gibi destekleyen sayın rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Adıyaman’ımıza, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA