Yetkililerden alınan bilgilere göre, H.K.'nin "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Ayrıca şüphelinin hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme gibi farklı suçlardan 4 ayrı dosyadan da hapis cezası aldığı öğrenildi.

Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda saklandığı adreste yakalanan H.K., işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini duyurdu.

Kaynak : PHA