'Pislikten kokudan geçilmiyor'

Vatandaşlar, uzun süredir kullanılmayan ankesörlü telefon kulübelerinin çöplüğe döndüğünü belirterek tepki gösterdi.

'Adıyaman merkezindeki bu görüntüler hiç yakışmıyor. Telekom'a ait telefon kulübeleri ve ankesörlü telefonlar çöplüğü andırıyor. Üzerlerini toz tabakası kaplamış, etrafı pislik içinde. Pislikten kokudan geçilmiyor, adeta mikrop yuvasına dönmüşler.'

Mahalle sakinleri, özellikle geceleri kulübelerin arka kısımlarının madde bağımlıları tarafından kullanıldığını, bu durumun kötü kokulara ve rahatsız edici görüntülere yol açtığını dile getirdi.

'Kulübelerin arkalarına idrarlarını yapıyorlar, buradan geçen vatandaşlar pis kokudan duramıyor. Hem çalışmıyor hem kirli; yani hiçbir faydası yok. Elimizi sürmeye korkuyoruz.'

'Ahizeler bozuk, kartlar okunmuyor'

Vatandaşlar, kulübelerdeki telefonların da büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğini söyledi.

'Telefonların çoğu zaten çalışmıyor. Ahizeler boşlukta sallanıyor, kartlar okunmuyor. Pislikten numaraları bile seçemiyoruz. Bu telefonları kullanmak mümkün değil. Elimize alıp kulağımıza götürmek büyük ızdırap.'

'Hem görüntü kirliliği hem sağlık riski'

Şehrin en işlek noktalarında yer alan bu ankesörlü telefonların hem görüntü kirliliği oluşturduğunu hem de sağlık açısından risk taşıdığını belirten vatandaşlar, Türk Telekom yetkililerine çağrıda bulundu:

'Bu kulübeler artık işe yaramıyor. Ya tamamen kaldırılmalı ya da temizlenip yenilenmeli. Yetkililer bir an önce ilgilensin. Adıyaman'ın merkezinde böyle görüntüler hiç hoş değil.'

Vatandaşların ortak talebi: Temizlik ve düzenleme

Adıyamanlılar, özellikle şehir merkezindeki ankesörlü telefon kulübelerinin ya işlevsel hale getirilmesini ya da tamamen kaldırılmasını istiyor. Kentin modernleşme sürecine uygun olmayan bu eski telefon kabinlerinin, gerekli bakım ve temizlik çalışmaları yapılmadığı takdirde sağlık açısından ciddi tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.

Vatandaşlar bu konuda Türk Telekom Müdürlüğü'nün acil adım atmasını bekliyor.

Kaynak : PERRE