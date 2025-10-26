7 Renk Kültür Sanat ve Doğa Festivali'nin 4'üncüsü, Ali Dağı Mesire Alanı'nda ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanını dolduran katılımcılar, paraşüt, off-road gösterileri ve açık hava kamp alanlarını ziyaret ederek keyifli bir gün yaşadı.

Festivalde, Adıyaman Yamaç Paraşütü Kulübü 'Tandem Paragliding' yaptığı uçuşlarla gökyüzünde özgürlüğün keyfini yaşadı. Spor tutkunları havalanma pistinde, gün içerisinde rüzgarın durumuna göre uçuşlarını sürdürdü.

Festivalde, Perre Off Road ekibi yaklaşık 20 araçla engebelerle dolu parkurda kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurlardan geçmeye çalışan off-road araçlarının mücadelesi heyecanı artırdı.

Festivalde düzenlenen çuval ve halat çekme gibi etkinlikler, çocuklar arasında tatlı bir rekabete sahne olurken, Gölge Sanat Tiyatrosu ekibinin sunduğu gösteriler çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

AFOT Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Derneği ise, dikkat çeken fotoğraf sunumlarıyla festivale renk kattı.

Festivaldeki coşku, akşam saatlerinde birbirinden farklı sanatçılarla düzenlenen konserlerle doruğa ulaştı.

7 Renk Kültür Sanat ve Doğa Festivali, üçüncü gününde de (26 Ekim 2025) katılımcılarını ücretsiz olarak ağırlamaya devam edecek.

