İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımıyla bugün Valilik binasında düzenlenen Adıyaman İl Genel Meclisi toplantısında 2024 yılı yatırım programı görüşmesi gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi bütçesi, tüm ihtiyaç alanları belirlenerek, meclis kararı ile toplam 670 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, bütçe görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Doğru ve ihtiyaç duyulan alanlara tahsis edilen adaletli bir bütçe yapılmasında emek veren tüm meclis üyelerimizi kutluyorum. Çalışmalarımızda her zaman desteğini gördüğümüz Adıyaman Valimiz Sayın Dr. Osman Varol'a ve çalışmaların sevk ve idaresindeki uyumlu katkıları için İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Sami Işık'a teşekkür ediyorum." dedi.

İl Genel Meclisi tarafından onaylanarak gerçekleşen bütçeye ilişkin detaylar da belli oldu. Başkan Can Erdoğan tarafından aktarılan 2024 yılı yatırım programı bütçesi şu şekilde gerçekleşti:

1. İlçe Özel idaresi Genel kamu Hizmetleri için toplam: 2.111.000,00 TL

2. Özel Kalem Müdürlüğü Kamu Hizmetleri için: toplam 2.000.000.00 TL

3. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel giderleri için: toplam: 143.040.00 TL

4. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

-Akaryakıt Alımı

-Araç iş makinesi alımı

-Araç kiralama

-Köylerde Çöp toplama hizmetleri

-Köylerde İlaçlama İşleri

-Araç Bakım ve Onarım parçaları

-Kilitli parke taşı fabrikası giderleri

- Asfalt plent tesisi giderleri

Toplam: 121.05645,60 TL ödenek ayrılmıştır.

5. Encümen Müdürlüğü toplam: 8.000.000,00 TL

6. İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü toplam: 4.000.000,00 TL

7. Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

- Milli eğitimin Okul inşaatları için toplam: 79.62000,00 TL

8. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

-Asfalt bütüm alımı

-Agraga alımı

-Yol asfalt işleri yapımı

-Köy içi Kilitli parke taşı yapımı

Toplam: 154.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

9. Mali Hizmetler Müdürlüğü

- Personel Yedek ödenek

- Yatırımları Hızlandırma Ödeneği

- Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği

- Yedek Ödenek

Toplam: 89.317.345,40 TL ödenek ayrılmıştır

10. Su ve Kanal hizmetleri Müdürlüğü

-İçme sularında, kanalizasyon yapımı işinde ve bakım onarımlarında kullanılmak üzere

Toplam: 35.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

11. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü için toplam: 31.250.000,00 TL

Genel Toplam: 670.500.000,00 TL olarak bütçe gerçekleşmiştir.

Kaynak : PHA