Alınan bilgiye göre, Rone Süngü’den 22 Nisan Salı günü saat 16.00’dan itibaren haber alınamıyor. Son olarak Adıyaman merkezdeki Fatih Kız Lisesi Yurdu'nda kaldığı belirtilen Süngü’nün, okul çıkışı sonrasında yurda dönmediği öğrenildi.

Ailesi ve okul yönetimi tarafından durum emniyet birimlerine bildirildi. Emniyet güçleri arama çalışmalarını başlatırken, Rone Süngü’yü gören ya da hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlardan en yakın polis birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri istendi.

Kayıp vakasıyla ilgili resmi kurumlarca henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, Süngü’nün bulunmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kaynak : PHA