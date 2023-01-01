Alınan bilgiye göre kaza, Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi.
Hastane kavşağında plakası öğrenilemeyen Ö. Y., idaresindeki otomobil ile İ.Ç., yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan İ.Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İ.Ç'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'da, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
adıyamanlılar net
01 Ocak 2023 Pazar 11:04
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Alınan bilgiye göre kaza, Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi.