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Çelenk: Ayakkabı sektörünün Adıyaman’a gelmesi büyük nimet

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Abdulkadir Çelenk, Adıyaman’a kazandırılacak olan ayakkabı tesisiyle ilgili değerlendirme yaptı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Ocak 2023 Pazartesi 15:42
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Çelenk: Ayakkabı sektörünün Adıyaman’a gelmesi büyük nimet

Sektör sektör bazında bizim büyümek gerektiğini söyleyen Çelenk, “Büyüme hep konveksiyona dayalı olmamalı yani sadece sanayi geliştirmek doğru değil. Temeli atılan ayakkabı tesisi açılacak. Özellikle ayakkabıda erkek işçi elemanlara ihtiyaç oluyor. Gençlerimiz gelecek orada öğrenecekler. Belki de birçoğu ayakkabıyı yapmaya başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

"Finans devletten ve bizlerden"

Ayakkabı tesisinin 2023’de faaliyete başlayacağını da sözlerine ekleyen Çelenk, “Eskiden Adıyaman’da ayakkabı sektörü vardı. Şimdi yeniden belediye ile birlikte yapıyoruz. Vali Çuhadar da kalkınma ajansından paranın çoğunu temin etti. Finans devletten ve bizlerden benden fazla para çıkmadı ben arsayı verdim. Belediye başkanımızda yüzde 10’unu karşılıyor. Ayakkabı sektörünün Adıyaman‘a gelmesi büyük bir nimettir. İnşallah inşaatı da başladı. Önümüzdeki sene içerisinde faaliyete girecek” dedi.

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Çelenk: Ayakkabı Sektörünün Adıyamana Gelmesi Büyük Nimet
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