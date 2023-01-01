Başkan Süleyman Kılınç, yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni 2023'ün ilk dakikalarında 3 kilo 100 gram dünyaya gelen Aykut çiftinin bebeğini ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, anne Cansu ile baba İbrahim Aykut'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çeyrek altın hediye etti. Anne Cansu ile baba İbrahim Aykut'u ziyaret eden Başkan Kılınç, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.