Adıyaman’da 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplere, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi doğrultusunda Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulamasını" gerçekleştirdi. Uygulama ile Adıyaman’da 2 bin 719 kişi, 462 araç, 45 umuma açık yer kontrol edildi. Kontroller sonrasında 12 araca trafik yönünden idari para cezası ve 2 araçta trafikten men edildi.