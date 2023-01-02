Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı Caddesi'nde meydana geldi.
Mimar Sinan Parkı yönünde ilerleyen sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurda yığınına dönerken maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.
adıyamanlılar net
02 Ocak 2023 Pazartesi 12:00
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Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı Caddesi'nde meydana geldi.