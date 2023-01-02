Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı Caddesi'nde meydana geldi.

Mimar Sinan Parkı yönünde ilerleyen sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurda yığınına dönerken maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.