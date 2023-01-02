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Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 'Gençlik Makamı Buluşmaları' projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
02 Ocak 2023 Pazartesi 18:16
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Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı Buluşmaları' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek başarıya giden yolda çeşitli tavsiyelerde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Kılınç, öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtladı.

Hayat, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından organize edilen program sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Gençlerin dinamizmi ve heyecanı hem şehrimizi, hem de ülkemizi en güzel yarınlara hazırlayacaktır. Tecrübelerimizi paylaştığımız gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

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Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bir Parka Kavuşuyor
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