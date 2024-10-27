Yaz aylarında sıklıkla yaşanan anız yakma uygulamalarının bir sonucu olarak çıkan yangın, ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen bu tür olaylara karşı bilinç oluşturulmadığını gözler önüne serdi. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması ve yoğun duman, parkta bulunan çocuklar ile yakınlardaki evlerde yaşayan sakinleri etkiledi. Çocuklarının sağlığı için endişelenen aileler, olayın yakınlarındaki odun deposuna sıçrama riski nedeniyle büyük korku yaşadı.

Yangına Hızlı Müdahale Edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına almak için hızla müdahalede bulundu. Çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli önlemler alınırken, yoğun dumanın yarattığı kirlilik bölge halkı için önemli bir endişe kaynağı oldu.

Anız Yakma Uygulamalarında Bilinçlenme Şart

Adıyaman’da anız yangınlarının önüne geçilmesi için farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini belirten uzmanlar, vatandaşların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Tarım alanlarında çevre dostu alternatif yöntemlerin geliştirilerek anız yakma yerine bu uygulamaların teşvik edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Tarım uzmanları ve yerel yönetimlerin, çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları yaparak tehlikeleri önleme konusundaki çabalarını artırmaları, hem doğal yaşamı korumak hem de halk sağlığını güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor.

Yeni Mahalle’deki bu yangın, ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen anız yangınlarına karşı yeterli bilinç oluşturulmadığını ortaya koyarken, çevre güvenliği ve halk sağlığı konusundaki önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kaynak : PHA