Asrın felaketi olan depremlerin ardından yeniden ayağa kalkmanın, umudu yeşertmenin ve geleceğe güvenle bakmanın sembolü olan İndere Yaşam Alanı'nda çalışmalar devam ediyor. Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberindeki heyet yavaş yavaş yerleşime açılan ve çalışmaların devam ettiği İndere'de incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Valiliği'nden ziyaretle ve devam eden çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada;

'Vatandaşlarımızın yerleşimine açılan İndere; yalnızca bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda dayanışmanın, emeğin ve kararlılığın somut bir göstergesi, Adıyaman'ın yarınlarına duyulan inancın güçlü bir ifadesidir.' İfadelerine yer verildi. ' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE