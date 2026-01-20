Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, deprem afeti sonrasında esnafın ticari hayatlarına yeniden tutunabilmeleri amacıyla Balıkesir Çarşısı esnafıyla bir araya geldi.

Vali Dr. Osman Varol, toplantıda yaptığı açıklamada, yeni Adıyaman Lisesi'nin yapılması planlanan Balıkesir Çarşısı'na devam eden esnaflarla istişarelerde bulunduğunu belirtti. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda, şehrin yeniden ayağa kalktığı süreçte esnafa peyderpey hizmet sunulmaya başlandığını ifade eden Vali Varol, 'Velara sütümüzün her geçen gün daha da güçlendiğini görüyoruz. Güç katan siz değerli esnaflarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

(PERRE) - Berfin GÜRBÜZ -

Kaynak : PERRE