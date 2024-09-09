Toplantıya, Vali Yardımcıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ile AFAD İl Müdürü de katıldı.

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipliği ve konut teslim süreçleri başta olmak üzere altyapı çalışmaları ve sahadaki mevcut durum masaya yatırıldı. Vatandaşlara sunulan çeşitli hizmetlerde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi konusunda istişarelerde bulunulurken, çözüm önerileri ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar da değerlendirildi.

Vali Osman Varol, afet sonrası yeniden inşa sürecinde yürütülen projelere hız kazandırılmasının önemini vurgulayarak, depremden etkilenen vatandaşların taleplerinin karşılanması ve hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi için gereken adımların atılacağını belirtti.

Kaynak : PHA