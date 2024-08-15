Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinde büyük bir doluluk oranı yakalandı; toplam kontenjanların %98,8’i, önlisans programlarının ise %100’ü doldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılki sonuçların gençlerin yükseköğretime erişimindeki yüksek talebi yansıttığını belirtti.

Öte yandan Adıyaman Üniversitesinde, toplam 3 bin 571 kontenjana 3 bin 476 öğrenci yerleşti. Adıyaman Üniversitesi’nin toplam yerleşme oranı %97,4 olarak açıklandı. Yeni açılan bölümlerde ise yerleşme oranı %100 olarak gerçekleşti.

Kaynak : PHA