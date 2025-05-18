Perre Uygulama Oteli'nde gerçekleşen kapanış programına, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş başta olmak üzere çok sayıda akademisyen, kamu kurumu temsilcisi, turizm sektörü paydaşı ve üniversite öğrencisi katıldı.

Turizmin Geleceği İçin Ortak Akıl Masaya Oturdu

Üç gün boyunca devam eden çalıştayda, katılımcılar Adıyaman’ın sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginlikler ışığında turizmde karşılaşılan sorunları masaya yatırdı. Oturumlarda, turizmin gelişimi için çözüm odaklı stratejiler geliştirilerek grup çalışmalarıyla sonuç raporları hazırlandı.

Rapor Sunuldu: Kültürel Miras, Dijitalleşme ve İnsan Kaynağı Öne Çıktı

Kapanış programında paylaşılan sonuç raporlarında şu başlıklarda stratejik önerilere yer verildi:

Kültürel mirasın korunması ve tanıtımı

İnanç turizmi alanında destinasyon geliştirme

Doğa ve macera turizminin çeşitlendirilmesi

Adıyaman mutfağı üzerinden gastronomi turizminin canlandırılması

Dijitalleşme ve tanıtım stratejilerinin güçlendirilmesi

Hizmet kalitesinin artırılması ve insan kaynağı eğitimlerinin yaygınlaştırılması

Turizm Rehberliği Bölümüne TURAK’tan Akreditasyon Belgesi

Kapanış töreni kapsamında, Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümüne verilen 2 yıllık akreditasyon belgesi de takdim edildi. TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından verilen belge ve plaket, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’e teslim edildi.

Prof. Dr. Keleş, TURAK’ın akreditasyonunun üniversitenin turizm alanındaki eğitim kalitesinin tescili niteliğinde olduğunu belirterek, bu başarının hem akademik camia hem de Adıyaman turizmi adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Belgeler Takdim Edildi, Katılımcılara Teşekkür Edildi

Program, çalıştaya katkı sunan akademisyen, kurum temsilcileri, sektör paydaşları ve sponsor firmalara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Adıyaman Turizminde Yeni Yol Haritası

“Adıyaman Turizminde Keşif ve İnşa Çalıştayı”, ilin turizm vizyonuna ışık tutacak veriler, stratejiler ve iş birliklerini bir araya getirirken, kent turizminin gelişimi için ortak akıl mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PHA