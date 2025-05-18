Perre Uygulama Oteli'nde gerçekleşen kapanış programına, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş başta olmak üzere çok sayıda akademisyen, kamu kurumu temsilcisi, turizm sektörü paydaşı ve üniversite öğrencisi katıldı.
Turizmin Geleceği İçin Ortak Akıl Masaya Oturdu
Üç gün boyunca devam eden çalıştayda, katılımcılar Adıyaman’ın sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginlikler ışığında turizmde karşılaşılan sorunları masaya yatırdı. Oturumlarda, turizmin gelişimi için çözüm odaklı stratejiler geliştirilerek grup çalışmalarıyla sonuç raporları hazırlandı.
Rapor Sunuldu: Kültürel Miras, Dijitalleşme ve İnsan Kaynağı Öne Çıktı
Kapanış programında paylaşılan sonuç raporlarında şu başlıklarda stratejik önerilere yer verildi:
Kültürel mirasın korunması ve tanıtımı
İnanç turizmi alanında destinasyon geliştirme
Doğa ve macera turizminin çeşitlendirilmesi
Adıyaman mutfağı üzerinden gastronomi turizminin canlandırılması
Dijitalleşme ve tanıtım stratejilerinin güçlendirilmesi
Hizmet kalitesinin artırılması ve insan kaynağı eğitimlerinin yaygınlaştırılması
Turizm Rehberliği Bölümüne TURAK’tan Akreditasyon Belgesi
Kapanış töreni kapsamında, Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümüne verilen 2 yıllık akreditasyon belgesi de takdim edildi. TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından verilen belge ve plaket, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş’e teslim edildi.
Prof. Dr. Keleş, TURAK’ın akreditasyonunun üniversitenin turizm alanındaki eğitim kalitesinin tescili niteliğinde olduğunu belirterek, bu başarının hem akademik camia hem de Adıyaman turizmi adına gurur verici olduğunu ifade etti.
Belgeler Takdim Edildi, Katılımcılara Teşekkür Edildi
Program, çalıştaya katkı sunan akademisyen, kurum temsilcileri, sektör paydaşları ve sponsor firmalara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
Adıyaman Turizminde Yeni Yol Haritası
“Adıyaman Turizminde Keşif ve İnşa Çalıştayı”, ilin turizm vizyonuna ışık tutacak veriler, stratejiler ve iş birliklerini bir araya getirirken, kent turizminin gelişimi için ortak akıl mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak : PHA