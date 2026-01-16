Adıyaman'da Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler coşkuyla devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen faaliyetlerle öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve kültürel mirasla buluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması, öğrenci ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi ve hazırlanan yöresel lezzetleri inceledi.

Öğrencilerin yöresel yemekleri uygulamalı olarak tanıttığı çalışmaları değerlendiren İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, mesleki eğitimin kültürel değerlerle bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin hem mesleki gelişimine hem de kültürel farkındalığına katkı sunduğunu belirtti.

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen dönem sonu faaliyetleriyle üreten, kültürüne sahip çıkan ve hayata donanımlı bireyler olarak hazırlanan nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak : PERRE