2024 yılının Nisan ayında yapımına başlanılan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle tamamlanan 9.2 kilometrelik yol, Adıyaman’ın kuzey yönündeki trafik yoğunluğunu azaltıyor. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi ile TOKİ konutlarının trafik yoğunluğunu azaltan Mersin Caddesi şehrin kuzeyinde yer alıyor. İki şeritli yol, iki gidiş ve geliş olarak 7 Ağustos 2025 tarihinde hizmete açılmıştı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından 7 Ağustos 2025 tarihinde hizmete açılan Mersin Caddesi drone ile görüntülendi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen çekimlerde caddedeki aydınlatma ışıklarıyla birlikte yolun bütün detayları çekimlere yansıdı.

