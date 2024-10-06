Gözaltına alınanlardan bir kişi, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı ancak kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Kavga sırasında bir kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptığı bildirildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kaçan Şahıs Kovalamaca Sonrası Yakalandı"

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalanan şahsın, kaçarken cebinden bazı hapları yere attığı görüldü. Polis ekipleri, yere atılan hapları delil olarak topladı ve incelemeye aldı.

"Basın Mensuplarına Tehdit"

Olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları, zanlılar tarafından tehdit edildi. Ancak emniyet güçleri hızla müdahale ederek zanlıları ters kelepçe ile etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Soruşturma Devam Ediyor"

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kaçmaya çalışan zanlının yere attığı hapların içeriğiyle ilgili incelemeler sürüyor. Emniyet yetkilileri, kavgaya karışan diğer şahısların da tespit edilerek adli sürecin hızla ilerleyeceğini belirtti.

Kaynak : PHA