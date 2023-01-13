Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir tutarak halkın büyük takdirini toplamaya devam ediyor.

Son olarak, kısa süre önce yapımı tamamlanan ve şehrin kanayan yaralarından bir tanesinin daha önüne geçecek olan Kuşaklama Kanalı Projesinin açılışını yapan Başkan Kılınç, şantiye alanına çevirdikleri Adıyaman'da yeni projeleri de bir bir tamamlayarak kente kazandıracaklarını müjdeledi.

Kuşaklama Kanalı Projesinin açılış törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İ. Halil Fırat, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu, Adıyaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, Adıyaman DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Söz verdik, yaptık"

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk proje hakkında bilgiler verdi. Daha sonra kürsüye davet edilen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Söz verdik, yaptık" diyerek başladığı konuşmasında, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Kuşaklama Kanalı Projesi çok şükür faaliyete geçti. Adıyaman için oldukça önemli olan ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki Kuzey Kuşaklama Kanalı sayesinde birçok mahallemiz sel tehlikesinden kurtulacak. Projenin içerisinde 3 bin 750 metre trapez kanalın yanı sıra, 7 adet menfez (köprü), 500 metre taş duvar, 6 metre stabilize işletme bakım yolu ve kanal boyu korkuluk yer almaktadır. Ayrıca etrafına yapacağımız yeni sosyal donatı alanlarıyla da şehrimize yeni mekanlar kazandırmış olacağız. Şehrimizi yağmur suyu birikintilerinden ve sellerden koruyacak olan bu önemli projenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Adıyaman şantiye alanına dönmüş durumda"

Daha sonra Sahneye davet edilen TBMM Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise gerek belediyenin yaptığı çalışmalar sayesinde, gerekse merkezi hükümetin çalışmalarıyla Adıyaman'ın bir şantiye alanına döndüğünü dile getirerek, "Adıyaman'ımıza ne kadar hizmet etsek az. Bunun için her kurumumuzla şehrin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Bugün de bu çalışmaların en önemlilerinden bir tanesinin açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. İnşallah bu proje sayesinde şehrimizin sel baskını riski azalacak. Emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak davetlilere hitap eden Vali Mahmut Çuhadar ise Adıyaman'a kazandırılan bu eserden dolayı emeği geçenleri tebrik ettikten sonra Kuşaklama Kanalı Projesi okunan dua ve kesilen kurbanla açıldı.