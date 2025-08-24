Adıyaman Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursta engelliler aileleri yardımıyla pasta ve içecek kursu aldılar. Kursun birinci modülüne 14 başvuru oldu ve 32 gün sürdü. Kursun ikinci modülü Eylül ayında başlayacak.

Adıyaman Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Tunç kurs ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Engelli kardeşlerimizin aileleri ile birlikte aldığı ve ürünler ortaya koyabileceği bir kurs düzenledik. Kursumuzun birinci modülü 32 gün sürdü ve kursiyerlerimiz 94 saat kurs aldılar. Gerek engelli kardeşlerimizin gerekse ailelerinin büyük bir memnuniyetler karşıladığı ve heyecanla katıldıkları kursumuzun çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Kursun ikinci modülü Eylül ayında başlayacak. Katılmak isteyenlere bu vesile ile duyurmuş olalım. Bizlere verdikleri destekten dolayı Sayın Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Halk Eğitim Müdürümüze, kurstaki fedakâr gayretlerinden dolayı kurs hocalarımıza ve katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz.”