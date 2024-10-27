Adıyaman Karapınar Mahallesi’nde yer alan akıllı kavşakta, 02 TA 478 plakalı araç ile 06 BZ 3407 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araçlardan birinde bulunan bir çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akıllı Kavşakta Güvenlik Sorunu

Olayın gerçekleştiği akıllı kavşak, trafik akışını düzenleme amacıyla tasarlanmış olsa da, sürücülerin dikkatsiz davranışları kazalara yol açmaya devam ediyor. Bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülerin özellikle kavşaklarda dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği vurgulanıyor.

Trafik Güvenliğine Daha Fazla Önem Verilmeli

Adıyaman’da son dönemde yaşanan trafik kazaları, trafik güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, kazaların azaltılması için sürücü eğitimlerine ve farkındalık kampanyalarına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Trafik kazaları yalnızca yaralanmalara değil, aynı zamanda ciddi maddi hasarlara da neden olabiliyor.

Kaynak : PHA