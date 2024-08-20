Adıyaman Valisi Osman Varol ve Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, çalışmalarını hızla sürdüren ve tefrişat aşamasına geçilen Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Vali Varol ve Milletvekili Şan'a, İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Yorulmaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ve yüklenici firma yetkililerinde bilgi aldı.

Yetkililer hastanenin son durumu ve ilerleme, iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, hastanenin kısa bir süre içinde hizmete açılacağını belirtti.

Varol “Adıyaman'ın sağlık altyapısını güçlendirecek bu yatırımın hayırlı olmasını bu proje ile birlikte şehrin sağlık altyapısını ve fiziki koşulları daha da iyileştirecek bu önemli yatırımın ilimize hayırlı olmasını diliyoruz.” İfadelerini kulandı.

Kaynak : PHA