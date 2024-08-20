81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik düzenlenen "MERCEK-23" operasyonunda yaygınlaştı. Sosyal medya hesabından bildirdiklerinden, son 5 günde gerçekleşen operasyonlar sonucunda 2.269 ruhsatsız silahın ele geçirildiği belirtildi

Operasyon kapsamında: 1.289 ruhsatsız, 387 kuru sıkıdan çevrildi, 32 uzun dairesel tüfek, 561 ruhsatsız av bölmesi olmak üzere toplam 2.269 silah ele geçirildi. Ayrıca 2.439 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Ruhsatsız silah temin edenleri bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Milletimizin huzurunu bozan karanlık düzeninin hâkim kılınması isteyen odaklarla mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Operasyonda en fazla silah ele geçirilen şehirler ve şüpheliler şöyle sıralandı: İstanbul:222 tabanca ve 21 av tüfeği ile 337 şüpheli, Konya:160 tabanca 29 av tüfeği ile 79 şüpheli, Adana:77 tabanca 17 av tüfeği 146 şüpheli, İzmir:59 tabanca ve 24 av tüfeği ile 105 şüpheli, Ankara:55 tabanca 21 av tüfeği ile 127 şüpheli göz altına alındı.

81 ilde düzenlenen operasyonlarda, evlerde, iş yerlerinde, açık alanlarda ve yol aramaları sonucunda ele geçirilen silahların yanı sıra çok sayıda şüpheli göz altına alındı

Bakan Yerlikaya, operasyonları yürüten valilikler, kaymakamlıklar, jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA