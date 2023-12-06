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Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Yapılan sorgusunda şahsın “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği(PKK/KCK)” suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Adıyaman'da hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi jandarmanın titiz takibiyle yakalandı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan B.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

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