Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından iki oturum halinde gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 100 kişiye temel ilkyardım bilgileri, acil durumlarda doğru müdahale teknikleri ve hayat kurtaran uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürü Prof.Dr Mehmet Şirik, sağlık alanında farkındalık oluşturmak ve toplumun her kesiminde ilkyardım bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimin büyük önem taşıdığını belirtti.

Prof.Dr Mehmet Şirik, eğitim sonunda katılımcılara, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta uygulayarak acil durumlarda bilinçli müdahalede bulunmalarının hayati değer taşıdığı vurgulayarak, eğitime katkı sunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"İlkyardım hayat kurtarır!" mesajıyla tamamlanan eğitim, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak : PHA