Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine, Emniyet Teşkilatı'na ve milletimize başsağlığı temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Milletimizin başı sağ olsun! Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik icra edilen operasyon sırasında ortaya çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Aynı olayda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar sunuyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun.'

Mesajda, şehitlerin hatırasına saygı duyulduğu ve güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kahramanlıklarının takdir edildiği vurgulandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paylaşımında ayrıca toplumsal dayanışma ve milli birlik mesajı vererek, şehitlerin ailelerine ve milletimize sabır diledi.

Kaynak : PERRE