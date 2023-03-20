"TOKİ konutları ile Adıyaman zeminine ve tarihi yapısına uygun konutlar inşa edilecek"

İlk olarak yapılaşma ve imar sorununa değinen Rençber TOKİ konutları ile Adıyaman zeminine ve tarihi yapısına uygun konutlar inşa edileceğini ifade etti

Rençber yaptığı proje sunumunda ,yapılaşmada yüzde 60'nı karşılayan yapıların halka ücretsiz olarak temin imkanını sağlamak için Avrupa Birliği projeleri ile depremde zarar görmüş tüm Adıyamanlılara yüzde kırk proje desteği ile ücretsiz teslim etmek istediklerini söyledi .

Adıyaman da yaşayan asrın felaketinde vatandaşların konutlar için yüzde 40 nı da ödemekte zorluk çekeceğini ifade eden Rençber, devlet olarak projeler sunarak yüzde 40 da karşılaşacak projelerinin olduğunu söyledi.

"Bu topraklar asil bir milletin yoğrulduğu topraklardır"

Adıyaman’ı ancak Adıyamanlının anlayabileceğini vurgu yapan Rençber, “Biz çocukluğumuzdan beridir Adıyaman’ın havası ile yoğrulduk, bu Adıyaman ne ister, Adıyamanlılar neyi bekler, nelere ihtiyaç duyar en iyi bilen yine bir Adıyamanlı olarak bizleriz.Yapısal sorunların ilk olarak çözümlenmesinin ardından geriye kalan 32 proje ile Adıyaman ı kısa zamanda Türkiye'nin parmakla gösterilecek illeri arasına getirmeyi Adıyaman'a bir borç biliyoruz. Adıyaman adı üzerinde güçlü, becerikli, beğenilen kişi demektir. Biz Adıyaman'ın bu zor dönemlerinde ona vefamızı göstermeyi bir borç bilerek bu yola çıktık, yola çıkarken de adı üzerinde güçlü becerikli olan halkımızın desteğini alacağımızdan hiç bir şüphemiz olmadı. Bu topraklar asil bir milletin yoğrulduğu topraklardır, bu topraklara bu asil insanlara borcumuzu ödemek için Adıyaman için hemen şimdi diyoruz ve tüm projelerimizi halkın yararına sunmak için başlatıyoruz"dedi.



Kaynak : PHA