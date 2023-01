Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Onur Bingöl yönetirken kıyasıya mücadele eden maçın ilk yarısında her iki takımdan gol gelmeyince 3 dakika uzatmalara gidilerek 1-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında ise her iki takımın oyuncuları tarafından kıyasıya mücadele ederken, 5 dakika uzatmaların ardından maçın 60.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Nezir Özerin attığı gol ile maç 1-0 oldu. Maçın ilerleyen dakikalarında her iki takımdan da gol gelmeyince maç 1-0 sona erdi.