Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu ile kar nedeniyle kapanan yollarda çalışan Özel İdare ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kar ve tipi nedeniyle vatandaşları uyaran Kaymakam Partal,"İlçemiz genelinde sabah saatleri itibarıyla kar yağışı başlamış olup, yağışın gece de devam etmesi bekleniyor. İlçe merkezide dahil olmak üzere kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek olup, vatandaşlarımızın gereken tedbirleri almalarını önemle rica ederim."dedi.

